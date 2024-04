WCZESNA EDUKACJA: KLUCZ DO PRZYSZŁYCH SUKCESÓW EDUKACYJNYCH I ZAWODOWYCH DZIECKA

Badania naukowe, prowadzone od wielu lat w przez kanadyjskich naukowców potwierdzają ogromne znaczenie wczesnej edukacji dla przyszłych sukcesów edukacyjnych i życiowych dziecka. Jak podkreślają kanadyjscy edukatorzy, odpowiedzialni za stworzenie jednego z najlepszych systemów kształcenia na świecie, czas spędzony przez dzieci w przedszkolu pod opieką dobrze przygotowanych opiekunów i nauczycieli powinien być pierwszym podstawowym poziomem edukacji.

Dobry start w życie zaczyna się w dobrym przedszkolu

Kanadyjscy uczeni są zgodni co do tego, że to właśnie w tym magicznym okresie, kiedy maluchy dzięki zabawie odkrywają świat wokoło siebie, kształtuje się fundament ich przyszłości. Badania potwierdzają, że te pierwsze lata życia są kluczowe dla rozwoju mózgu i umiejętności, które w przyszłości będą determinować ich sukcesy zarówno edukacyjne, jak i zawodowe.

Badania kanadyjskich naukowców z Institute for Studies in Education w Ontario jednoznacznie potwierdzają, że dzieci, które uczestniczą w całodniowym programie przedszkolnym, osiągają lepsze wyniki zarówno w nauce, jak i w samoregulacji, co przekłada się na ich przyszłe sukcesy akademickie i zawodowe. To właśnie wczesne lata kształtują fundament, na którym opiera się całe dalsze życie edukacyjne i zawodowe.

Uczeni zwracają też uwagę, że dzieci, które przeszły całodniową edukację w kanadyjskich przedszkolach, znaczenie lepiej sobie radzą w kolejnych etapach edukacji. Badania potwierdziły, że umiejętności potrzebne do uczenia się przez całe życie w XXI wieku opierają się na zdolnościach eksploracyjnych, badawczych i twórczych, które dzieci zdobywają właśnie w wieku przedszkolnym (Raport Royal Bank of Canada).

W jaki sposób wczesna edukacja przedszkolna pomaga dzieciom w osiąganiu sukcesów w przyszłości?

Odpowiedź tkwi w samym procesie rozwoju mózgu dziecka. Pierwsze 1000 dni od momentu poczęcia to okres, kiedy mózg rozwija się w niesamowitym tempie. Aby wykorzystać ten potencjał, niezbędne jest stymulowanie mózgu poprzez odpowiednie bodźce edukacyjne. W wieku przedszkolnym, gdy sieci neuronalne intensywnie się rozwijają, dzieci mają niepowtarzalną okazję, by kształtować swoje umiejętności społeczne, emocjonalne i myślowe.

W kanadyjskich przedszkolach na całym świecie, edukacja nie jest jedynie procesem nauki liter i cyfr. To holistyczne podejście, które kładzie nacisk na rozwój każdego aspektu dziecka: od umiejętności społecznych, przez kreatywność, aż po myślenie krytyczne. Dzieci bawiąc się, eksplorując i odkrywając świat, rozwijają kluczowe kompetencje, które będą niezbędne w świecie XXI wieku.

Na bogate otoczenie wczesnej edukacji, stymulujące rozwój dzieci, składa się wiele elementów. Po pierwsze, odbywają się rozmowy między wychowawcami a dziećmi, a także między samymi dziećmi. Dzieci mają okazję rozmawiać, dzielić się swoimi doświadczeniami i słownictwem, co wspomaga ich gotowość do nauki języka pisanego i liczb. Po drugie, dzieci są zachęcane do wytrwałości i rozwiązywania problemów poprzez pytania i eksperymenty. Nauczyciele stwarzają przestrzeń do rozwijania umiejętności myślenia. Po trzecie, aspekt społeczny i emocjonalny jest włączany w codzienne czynności i zabawy.

Eksperci podkreślają też, że jednym z kluczowych elementów wczesnej edukacji jest nauka języka. Dlatego właśnie wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie nauki drugiego języka. Badania potwierdzają, że dzieci w wieku przedszkolnym są w stanie przyswajać języki w sposób naturalny, szczególnie jeśli proces ten odbywa się poprzez metodę pełnej immersji językowej.

Kanadyjska wczesna edukacja już dostępna w Polsce

Kanadyjskie szkoły i przedszkola Maple Bear, w których uczy się już 60 000 dzieci, dzielą się ze światem najważniejszymi odkryciami kanadyjskich edukatorów i wdrażają w życie kanadyjską metodykę kształcenia, nastawioną przede wszystkim na rozwijanie kompetencji XXI wieku. Maple Bear działa w Polsce od września 2023 r. Pierwszą polską placówką jest Maple Bear Katowice, we wrześniu 2024 r. wystartują: Maple Bear Kraków i Maple Bear Wrocław. Więcej o Maple Bear na stronie www https://maplebear.pl/

Kanadyjscy edukatorzy zwracają uwagę na ogromne znaczenie wyposażenia i organizacji klas, które powinny umożliwić nauczycielom prowadzenie działań edukacyjnych w grupach, parach i pojedynczo. W placówkach Maple Bear jest to możliwe dzięki różnorodnym stacjom tematycznym, które nazywane są centrami nauki. Celem takiego rozwiązania jest maksymalne wykorzystanie każdej chwili w klasie, aby uczniowie mogli stale odkrywać coś nowego w wymagający, zabawny sposób i utrzymując ich zainteresowanie przez cały dzień w szkole.

Wczesna edukacja w Maple Bear w praktyce

Maple Bear Polska zaprasza rodziców na spotkanie z ekspertami, którzy opowiedzą, jak w praktyce realizowane są zalecenia kanadyjskich edukatorów, wspierające rozwijanie kompetencji XXI wieku od najmłodszych lat i w jaki sposób przedszkola Maple Bear przygotowują dzieci do osiągania sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Webinar Maple Bear

„Kiedy rozpoczyna się prawdziwa edukacja twojego dziecka”

18 kwietnia 2024 r. godzina 18.30

Aby wziąć udział, wystarczy zarejestrować się na stronie https://maplebear.pl/dniotwarte/, wybierając opcję „webinar”.