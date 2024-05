MAPLE BEAR NA EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM W KATOWICACH

Podczas zakończonego właśnie XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Centralnej i Środkowej, dyrektor Maple Bear Katowice Izabela Kotuła wzięła udział w debacie poświęconej wyzwaniom edukacji przyszłości. Debata zorganizowana przez głównego partnera medialnego Kongresu, wydawnictwo Polska Press Grupa, odbyła się w pierwszym dniu Kongresu, 7 maja 2024 r. Uczestnicy dyskutowali między innymi o tym, jaka jest rola kształcenia w kontekście rewolucji technologicznej i jakie kompetencje będą kluczowe wśród przyszłych pracowników.

Od czego zależy przyszły sukces naszych dzieci?

Kanada jest jednym z pierwszych krajów na świecie, które zmieniły swoją edukację, aby już od najmłodszych lat zapewnić uczniom zajęcia, które są zakorzenione w umiejętnościach uczenia się w XXI wieku, takich jak: komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętności cyfrowe i globalne obywatelstwo.

Podczas debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym, która była poświęcona edukacji przyszłości, dyrektor Izabela Kotuła powiedziała między innymi: - Wiemy, że postęp cywilizacyjny, postęp technologiczny, który teraz następuje, wymusił po części kształcenie nie ściśle związane z zawodem, ale kształcenie kompetencji XXI wieku. Izabela Kotuła podkreśliła też, że cztery z nich są charakterystyczne i powinny być rozwijane praktycznie od przedszkola. To kreatywne myślenie, kompetencje związane z komunikacją, emocjonalnym wsparciem dzieci. Musimy też wziąć pod uwagę, że dzieci muszą ze sobą współpracować. Przypomniała też o wyzwaniu, jakie stoi przed edukatorami: „Trzeba zaszczepić w dzieciach radość uczenia się, bo (…) na ten moment nie mamy pojęcia, jakie będą zawody za 20-30 lat”.

Całość debaty można obejrzeć na stronie www Dziennika Zachodniego.

Maple Bear - szkoła dla dzieci XXI

Szkoły Maple Bear, w tym Maple Bear Katowice, kanadyjska szkoła podstawowa i przedszkole otwarte we wrześniu 2023 r. jako pierwsza placówka tej sieci w Polsce, w praktyce realizują misję edukacji globalnych obywateli XXI wieku i rozwijania tych miękkich umiejętności, które już dziś są najbardziej pożądane na rynku pracy. Program nauczania realizowany w Maple Bear jest połączeniem polskiej i kanadyjskiej podstawy programowej, co pozwala na praktyczne rozwijanie kompetencji, o których już dziś wiadomo, że będą mają ogromny wpływ na przyszłe sukcesy na rynku pracy.

Dyrektor Izabela Kotuła przypomina, że „ edukacja w Maple Bear odzwierciedla kanadyjski model, który kładzie równy nacisk na rozwój zarówno umiejętności matematycznych, jak i miękkich kompetencji społecznych". Kanadyjski model edukacji jest oparty na podejściu skoncentrowanym na dziecku. Nie pozostawia nikogo w tyle, pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności i osiągać wysokie wyniki. W kanadyjskiej metodyce szczególnie duży nacisk kładziony jest na rozwijanie kreatywności u uczniów. Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i narzędzia, które pomagają uczniom myśleć poza schematami, rozwiązywać problemy w innowacyjny sposób i wyrażać własne pomysły. Podczas zajęć promują aktywne uczestnictwo uczniów w procesie edukacyjnym. Uczniowie są zachęcani do zadawania pytań, analizowania informacji, formułowania własnych opinii i podejmowania samodzielnych decyzji. To prowadzi do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, gdyż uczniowie muszą oceniać różne punkty widzenia, analizować argumenty i wyciągać wnioski.

Metodyka nauczania w Kanadzie promuje również współpracę i dialog między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami. Uczniowie uczą się pracować w grupach, dyskutować, wymieniać poglądy i wspólnie rozwiązywać problemy. W ten sposób rozwijane są umiejętności komunikacji, współpracy, argumentacji i słuchania innych punktów widzenia - wszystkie te umiejętności są niezbędne do kreatywnego myślenia i krytycznej analizy.

Maple Bear w Katowicach w samym centrum miasta

Dwujęzyczna szkoła podstawowa i przedszkole Maple Bear w Katowicach szkoła mieści się w jednym z najpiękniejszych historycznych budynków w samym centrum Katowic przy ul. Stawowej 6. Na terenie kampusu znajduje się odrestaurowany zabytkowy budynek szkolny, plac zabaw oraz dodatkowy budynek z dwiema salami gimnastycznymi. Rekrutacja do przedszkola, zerówki oraz klas 1 – 4 jest już otwarta. Więcej informacji na stronie www.maplebear.pl