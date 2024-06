PIERWSZY ROK SZKOLNY W MAPLE BEAR KATOWICE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

W polsko-kanadyjskiej szkole i przedszkolu Maple Bear w Katowicach, otwartej we wrześniu 2023 r. odbyło się dziś uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego. To ważne wydarzenie zgromadziło uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy wspólnie świętowali kolejny ważny krok w rozwoju sieci Maple Bear w Polsce. W ceremonii wzięli też udział przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za rozwój sieci Maple Bear w Polsce: Luc Albiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Maple Bear Holdings Polska oraz Grzegorz Esz, prezes Zarządu spółki Maple Bear Schools Polska.

Maple Bear, największa na świecie prywatna sieć edukacyjna o kanadyjskim rodowodzie znana jest na całym świecie z innowacyjnego podejścia do edukacji dwujęzycznej i skutecznego łączenia lokalnych i kanadyjskich wymogów edukacyjnych. W Polsce sieć zainaugurowała swoją obecność otwarciem kanadyjskiego przedszkola i szkoły podstawowej w Katowicach we wrześniu 2023 r. Już za kilka miesięcy, we wrześniu 2024 r. ruszą również placówki we Wrocławiu i Krakowie. Maple Bear Polska planuje otwarcie 40 szkół i przedszkoli w całym kraju.

Maple Bear Katowice oferuje program nauczania od przedszkola do szkoły podstawowej, kładąc duży nacisk na rozwijanie umiejętności językowych, krytycznego myślenia oraz kreatywności. Szkoła korzysta z kanadyjskich metod nauczania, które są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, jednocześnie integrując polski program edukacyjny, co zapewnia kompleksowe przygotowanie uczniów do dalszej edukacji i ułatwia przyszłe sukcesy edukacyjne i zawodowe. Dzięki przynależności do największej sieci edukacyjnej na świecie, kadra pedagogiczna jest szkolona przez kanadyjskich ekspertów, którzy regularnie odwiedzają szkołę i nadzorują realizację programu.

Szczególnie ważnym i docenianym przez rodziców aspektem edukacji w Maple Bear jest dwujęzyczność i nauka języka angielskiego metodą imersji językowej. Kanadyjska strategia nauczania drugiego języka polega na tym, aby dać uczniom szansę na pełne zanurzenie w drugim języku. Dzięki możliwości zetknięcia się z wielokulturowym środowiskiem, dzieci w naturalny sposób rozwijają umiejętność myślenia w innym języku i potrafią go dostosować do różnych kontekstów i sytuacji.

„Jestem niezmiernie dumny, że nasza szkoła, będąca częścią globalnej sieci Maple Bear, już w swoim pierwszym roku działalności w Polsce wniosła do polskiego systemu kształcenia nowe, światowe standardy. W Maple Bear wierzymy, że przyszłość naszych dzieci zależy od jakości ich edukacji. Dlatego właśnie kładziemy ogromny nacisk na rozwijanie u naszych uczniów kompetencji niezbędnych w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Nasi uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, które w przyszłości pozwolą im odnosić sukcesy nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej” – powiedział Luc Albiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Maple Bear Holdings Polska.

Dziękując wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, Grzegorz Esz, prezes zarządu Maple Bear Schools Polska powiedział między innymi: „Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie i codzienną troskę o to, aby Maple Bear Katowice był miejscem bezpiecznym, inspirującym i otwierającym umysły dzieci na współczesny świat. Zakończenie pierwszego roku naszej pracy uważam za ważny krok w rozwoju Maple Bear w Polsce i wielką zachętę do tego, aby dalej wspólnie z Wami i kadrą nowych szkół, które za chwilę otworzymy w Krakowie i Wrocławiu, budować wyjątkową jakość edukacji dwujęzycznej”.

Podczas ceremonii dzieci otrzymały świadectwa i certyfikaty Maple Bear, potwierdzające ukończenie nauki w roku szkolnym 2023/24 zgodnie z programem Maple Bear oraz nagrody za największe szkolne osiągnięcia. Rodzice i goście szczególnie docenili występy dzieci, przygotowane pod czujnym i ciepłym okiem ich nauczycielek.

Praca szkoły i kadry pedagogicznej Maple Bear Katowice nie kończy się wraz z wręczeniem świadectw. Latem drzwi szkoły pozostają otwarte dla dzieci i ich rodziców. Bogaty w aktywności i wydarzenia program Summer Day Camp będzie realizowany przez całe lato.