MAPLE BEAR KATOWICE OBCHODZI PIERWSZE URODZINY

2 września 2024 roku Maple Bear Katowice, pierwsza polsko-kanadyjska placówka edukacyjna na Śląsku, obchodziła swoje pierwsze urodziny. Szkoła, która otworzyła swoje drzwi dokładnie rok wcześniej, stała się ważnym punktem na edukacyjnej mapie Katowic, wprowadzając nowoczesne kanadyjskie metody nauczania i dwujęzyczność do lokalnej społeczności.

Rok dynamicznego rozwoju

Maple Bear Katowice, jako pierwsza placówka sieci Maple Bear w Polsce, już od samego początku wzbudzała duże zainteresowanie rodziców. Szkoła oferuje program nauczania, który łączy polskie i kanadyjskie standardy edukacyjne, zapewniając jednocześnie pełną immersję językową w języku angielskim. "Rok temu, kiedy otwieraliśmy nasze drzwi, mieliśmy nadzieję, że Maple Bear stanie się miejscem, gdzie dzieci z Katowic i regionu będą mogły rozwijać swoje talenty i pasje w inspirującym, dwujęzycznym środowisku" – powiedział Grzegorz Esz, współzałożyciel i Prezes Zarządu Maple Bear Schools Polska. "Dziś mogę z dumą powiedzieć, że udało nam się to osiągnąć. Nasza szkoła rośnie i rozwija się, a dzieci z radością uczestniczą w zajęciach."

W pierwszym roku działalności szkoła zyskała reputację miejsca, które nie tylko kładzie nacisk na wysokie standardy nauczania, ale również stawia ucznia w centrum procesu edukacyjnego. Metodyka oparta na kanadyjskim modelu edukacyjnym, który od lat zajmuje czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach, jest kluczem do sukcesu placówki. "Kanadyjski model edukacji przynosi znakomite efekty, ponieważ skutecznie rozwija kompetencje przyszłości, które będą kluczowe w następnych latach i dekadach, a przede wszystkim umiejętności adaptacyjne, gotowość do nauki nowych rzeczy, a także zdolności przewidywania i planowania w obliczu niepewności" – podkreśla Grzegorz Esz. „Nasza kadra pedagogiczna, szkolona przez kanadyjskich specjalistów, tworzy przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym uczniowie mogą rozwijać kreatywne i krytyczne myślenie oraz zdobywać umiejętności rozwiązywania problemów. Najważniejsze jednak dla nas jest to, że dzięki pełnej immersji uczą się angielskiego w naturalnych sytuacjach, dzięki czemu w krótkim czasie stają się autentycznie dwujęzyczne.”

Uroczyste obchody pierwszych urodzin szkoły i przedszkola

Uroczystość z okazji pierwszych urodzin Maple Bear Katowice (link nr 1) zgromadziła dzieci, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnej społeczności. Centralnym i niecodziennym punktem uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego był imponujący tort urodzinowy. „To był wyjątkowy dzień, pełen zabawy, uśmiechów i wspomnień" – opowiada Izabela Kotuła, dyrektor szkoły i przedszkola Maple Bear Katowice.

Uroczystość była nie tylko świętowaniem pierwszych urodzin, ale także okazją do podsumowania osiągnięć szkoły i wyrażenia wdzięczności tym, którzy przyczynili się do jej sukcesu. Przemówienia dyrekcji, nauczycieli i rodziców podkreślały znaczenie współpracy i zaangażowania całej społeczności szkolnej. "Maple Bear Katowice to więcej niż szkoła – to miejsce, gdzie dzieci uczą się w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia" – powiedziała Izabela Kotuła. "Dzięki wsparciu rodziców i zaangażowaniu naszej kadry nauczycielskiej możemy wspólnie kształtować przyszłość naszych uczniów."

Obywatele świata z lokalnymi korzeniami

Maple Bear Katowice, jako część globalnej sieci edukacyjnej, w której skład wchodzi niemal 600 placówek w 39 krajach, stawia na połączenie międzynarodowych standardów edukacyjnych z lokalnymi wartościami. Szkoła oferuje programy edukacyjne oparte na dwujęzyczności, które integrują elementy polskiego i kanadyjskiego programu nauczania. "Naszym celem jest stworzenie środowiska edukacyjnego, które stymuluje rozwój uczniów w sposób holistyczny, z naciskiem na umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności oraz współpracy" – podkreślił Luc Albiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Maple Bear Schools Polska. „Dzięki temu uczniowie Maple Bear są przygotowani do wyzwań, jakie stawia przed nimi przyszłość, niezależnie od tego, czy zdecydują się kontynuować naukę w Polsce, czy za granicą.”

Kanadyjski model edukacji, na którym opiera się program Maple Bear, jest od lat uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Kanada regularnie plasuje się na szczycie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, takich jak PISA, co potwierdza skuteczność metodyki. W Maple Bear Katowice dzieci uczą się poprzez odkrywanie, eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów, co rozwija ich zdolności do myślenia poza schematami i podejmowania samodzielnych decyzji.

Plany na przyszłość

Po udanym pierwszym roku działalności Maple Bear Katowice nie spoczywa na laurach. Szkoła planuje dalszy rozwój, wprowadzając nowe programy edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu jeszcze lepsze wyposażenie uczniów w kompetencje przyszłości. „Chcemy, aby Maple Bear Katowice było miejscem, gdzie każde dziecko czuje się wyjątkowe i ma szansę rozwijać swoje pasje” – mówi Izabela Kotuła. „Naszym celem jest stworzenie społeczności, która wspiera się nawzajem i inspiruje do działania.” Dzięki międzynarodowej współpracy i stałemu akademickiemu wsparciu ze strony globalnej sieci Maple Bear, szkoła w Katowicach ma możliwość czerpania z najlepszych praktyk edukacyjnych stosowanych na całym świecie.

Szkoła stale się rozwija, aby zgodnie z kanadyjską dwujęzyczną metodyką dać dzieciom szansę na odkrycie swoich talentów i zainteresowań. Nowym nabytkiem, który będzie wspierał odkrywanie talentów muzycznych, jest wspaniały, najwyższej klasy fortepian, który przed dziećmi otworzy świat muzyki. Powstała także doskonale wyposażona klasa informatyczna.

Pierwsze urodziny Maple Bear Katowice były okazją do refleksji nad sukcesami osiągniętymi w ciągu minionego roku oraz do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju szkoły. „To był rok pełen wyzwań, ale także wspaniałych osiągnięć” – podsumowuje Izabela Kotuła, dziękując rodzicom za zaufanie. „Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy każdego dnia pokazują, jak wiele można osiągnąć dzięki pasji, zaangażowaniu i wsparciu.”

Pierwszy rok działalności to dopiero początek długiej drogi, na której Maple Bear Katowice zamierza kontynuować swoją misję, oferując edukację na najwyższym poziomie i tworząc bezpieczne, stymulujące środowisko dla swoich uczniów. W tym roku sieć Maple Bear w regionie Europy Środkowej i Wschodniej powiększyła się o 6 nowych szkół w Czechach, Rumuni, Turcji i Polsce, gdzie pierwszego i drugiego września rok szkolny zainaugurowały szkoła i przedszkole we Wrocławiu oraz przedszkole i zerówka w Krakowie.