ROZWÓJ SIECI MAPLE BEAR W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWEJ

Pierwszego i drugiego września 2024 r. w obecności dzieci, rodziców, przedstawicieli władz lokalnych oraz biznesu, odbyły się inauguracje nowych szkół i przedszkoli Maple Bear w Krakowie i Wrocławiu. Polska jest dziś jednym z kluczowych rynków dla Maple Bear, a rozwój sieci nabiera tempa w całym regionie. Yann Bidan, Dyrektor Generalny Maple Bear CEE, odpowiedzialny za rozwój sieci w Europie Środkowej i Wschodniej, podkreśla: „Niedawno marka Maple Bear osiągnęła znaczący kamień milowy, zdobywając globalne uznanie jako największa i najszybciej rozwijająca się sieć szkół (ISC International Research).” I dodaje: „Właśnie otworzyliśmy nowe szkoły, nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, Turcji i Rumunii. Następne uruchomimy wkrótce też w Bułgarii, na Ukrainie, w Serbii, Albanii i Grecji. Do końca roku 2024 nasza uczniowska społeczność osiągnie imponującą liczbę 1000 osób. W nadchodzących latach planujemy dynamicznie rozwijać sieć i otworzyć ponad 150 szkół w regionie.”

Unikalne podejście edukacyjne: kanadyjska metodyka i pełna immersja językowa

Kanadyjski model edukacji, od lat konsekwentnie zajmujący czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach (np. ranking OECD PISA), kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji przyszłości, które będą kluczowe w następnych latach i dekadach. Grzegorz Esz, współzałożyciel i Prezes Zarządu Maple Bear Schools Polska zwraca uwagę, że kluczem do sukcesu szkół Maple Bear jest metodyka oparta na kanadyjskim modelu edukacyjnym: „Kadra pedagogiczna, szkolona przez kanadyjskich trenerów z Rady Akademickiej, tworzy przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym uczniowie mogą rozwijać kreatywne i krytyczne myślenie oraz zdobywać umiejętności rozwiązywania problemów. Co ważne, uczniowie Maple Bear już od przedszkola uczą się angielskiego metodą pełnej immersji w naturalnych sytuacjach, co sprawia, że w krótkim czasie stają się autentycznie dwujęzyczni.”

Chief Operations Officer Maple Bear Global Schools, Sunil Sudhakar, podczas ceremonii otwarcia przedszkola Maple Bear w Krakowie powiedział: „Nasz kanadyjski program nauczania wykracza poza uczenie uczniów, co mają myśleć – uczymy ich, jak myśleć kreatywnie. Program nauczania Maple Bear wspiera innowacyjne myślenie. Czy to poprzez sztukę, czy naukę, wyposażamy naszych uczniów w umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów.”

Obywatele świata z lokalnymi korzeniami

Szkoły i przedszkola Maple Bear działają jako część globalnej sieci edukacyjnej, obejmującej niemal 600 placówek w 39 krajach. Jednym z wyjątkowych elementów oferty edukacyjnej Maple Bear jest unikalne podejście do programu nauczania, który powstaje jako połączenie kanadyjskiej podstawy programowej z lokalnym curriculum.

„Naszym celem jest rozwój sieci szkół Maple Bear w Polsce, aby zapewnić najwyższy standard dwujęzycznej edukacji i przygotować uczniów do globalnych wyzwań przyszłości." - powiedział Luc Albiński z Maple Bear Schools Polska. Podkreślił również, że szkoły Maple Bear to szkoły dwujęzyczne, a nie międzynarodowe. „Nasz dwujęzyczny model edukacji, w którym realizowana jest kanadyjska i lokalna podstawa programowa, jest bardzo doceniany przez współczesnych rodziców. Szkoły Maple Bear w Polsce są zarejestrowane jako polskie placówki oświatowe i działają zgodnie z polskim prawem oświatowym, integrując jednocześnie kanadyjskie metody nauczania. Uczniowie uczą się myśleć globalnie i zdobywają kompetencje, które pozwalają im bez problemu funkcjonować w obu systemach kształcenia. Dzięki temu młody człowiek kończący szkołę Maple Bear ma pełny wybór, nie jest zmuszony do kontynuowania edukacji za granicą, może także wybrać studia w Polsce”.

Szkoły Maple Bear to nie tylko miejsca nauki, ale także ośrodki, w których wychowywani są przyszli liderzy, kreatywni myśliciele i empatyczni obywatele. Nauczyciele kładą duży nacisk na zaangażowanie społeczne i rozwijanie charakteru uczniów. Poprzez wprowadzenie do programów edukacyjnych elementów przywództwa i możliwości budowania charakteru, Maple Bear zachęca uczniów do aktywnego udziału w życiu społeczności i do wnoszenia pozytywnego wkładu w ich otoczenie.

Plany na przyszłość i kolejne kroki

Maple Bear nie zwalnia tempa. Po sukcesie w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie, sieć planuje dalszą ekspansję w Polsce. Luc Albiński potwierdza, że Maple Bear Polska ma w planach otwarcie ponad 40 placówek. Rozwój Maple Bear w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wpisuje się w globalną strategię firmy, której celem jest dostarczanie wysokiej jakości edukacji opartej na kanadyjskich standardach dzieciom na całym świecie.

Dzięki strategii ekspansji Maple Bear staje się ważnym graczem na rynku edukacyjnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, oferując edukację na najwyższym poziomie, która łączy lokalne wartości z globalnym spojrzeniem. W nadchodzących latach Maple Bear będzie kontynuować swoją misję, rozwijając sieć szkół, które inspirują i wspierają uczniów w odkrywaniu i osiąganiu ich pełnego potencjału, ale też otwierają przed nauczycielami i uczniami jeszcze większe możliwości realizacji globalnych projektów i wymianę najlepszych praktyk.

więcej informacji o sieci Maple Bear w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej na stronach internetowych

https://maplebear.pl/

https://www.maplebear-cee.com/