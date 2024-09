PRZEDSZKOLE MAPLE BEAR KRAKÓW JUŻ OTWARTE

1 września 2024 roku Kraków wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o nowe przedszkole Maple Bear, które należy do największej sieci edukacyjnej na świecie, wywodzącej się z Kanady. Inauguracja odbyła się w rodzinnej atmosferze, pełnej radości i otwartości. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, międzynarodowych inwestorów, rodzice oraz mieszkańcy miasta. Wśród gości Maple Bear byli między innymi Małopolski Kurator Oświaty Gabriela Olszowska oraz Zastępca Prezydenta Krakowa Maria Klaman. Najważniejszymi uczestnikami imprezy w niedzielne popołudnie były jednak dzieci, które aktywnie uczestniczyły w uroczystości.

Nowa miejsce na edukacyjnej mapie Krakowa

Otwarcie przedszkola Maple Bear w Krakowie to ważny krok w rozwoju oferty edukacyjnej miasta. Placówka, zlokalizowana przy ul. Saskiej 25, została zaprojektowana z myślą o najwyższych standardach edukacyjnych, jakie oferuje sieć Maple Bear, działająca już w 39 krajach na całym świecie. Szkoły Maple Bear na całym świecie znane są ze skutecznego łączenia kanadyjskich metod nauczania z lokalnymi podstawami programowymi, co zapewnia dzieciom dwujęzyczne i holistyczne doświadczenie edukacyjne. „Przedszkole Maple Bear z naszym programem pełnej immersji językowej i podwójną podstawą programową to nie tylko nowa jakość w na edukacyjnym rynku Krakowa, ale także symbol otwartości, międzynarodowej współpracy i wymiany kulturowej” – powiedział Grzegorz Esz, współzałożyciel i Prezes Zarządu Maple Bear Polska, podczas swojego przemówienia inaugurującego ceremonię. „Wierzymy, że Maple Bear Kraków stanie się kolejnym pozytywnym impulsem do dalszego rozwoju Krakowa i ważnym argumentem dla zagranicznych inwestorów oceniających potencjał miasta”.

Kanadyjski standard edukacji i pełna immersja językowa

Maple Bear to sieć edukacyjna, która od ponad 20 lat promuje kanadyjski system nauczania na całym świecie. Aktualnie posiada prawie 600 placówek, które oferują uczniom unikalne doświadczenia edukacyjne oparte na dwujęzyczności oraz integracji lokalnych i globalnych standardów nauczania. Program kształcenia w Maple Bear Kraków łączy elementy polskiej i kanadyjskiej podstawy programowej, co umożliwia dzieciom naukę języka angielskiego metodą pełnej immersji. „Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, poprzez codzienne interakcje, a nie tylko podczas lekcji. Taki model nauczania jest uznawany za jeden z najbardziej efektywnych sposobów na naukę języka obcego, co potwierdzają liczne badania edukacyjne.” – podkreśla Marta Pszczoła, dyrektorka nowego przedszkola, a w przyszłości także szkoły Maple Bear, której budowa za chwilę rozpocznie się na Zakrzówku.

Inspirujące otoczenie do nauki i zabawy

Nowe przedszkole Maple Bear Kraków to przestrzeń zaprojektowana z myślą o wszechstronnym rozwoju dzieci. Placówka mieści się na parterze nowoczesnego kompleksu biurowego „The Park Kraków”, który wyróżnia się przestrzenią przyjazną dla pieszych, wolną od ruchu samochodowego, oraz ogrodem zaprojektowanym zgodnie z zasadami biophilic design. Wnętrza przedszkola i sposób zagospodarowania ogrodu są zgodne ze światowymi standardami Maple Bear. Dzieci mają do dyspozycji nowoczesne sale, przestronne place zabaw oraz materiały edukacyjne opracowane przez trenerów z kanadyjskiej Rady Akademickiej.

„Chcemy, aby nasze przedszkole było miejscem bezpiecznym, zachęcającym do myślenia i samodzielnych odkryć” – mówi Marta Pszczoła, dyrektorka przedszkola Maple Bear Kraków. „Zależy nam na stymulowaniu naturalnej ciekawości i pasji do nauki, która będzie towarzyszyć naszym uczniom przez całe życie. Naszym celem jest, aby każde dziecko opuszczające mury naszej placówki było pewne siebie, kreatywne i gotowe na wyzwania przyszłości.”

Certyfikat jakości i międzynarodowe uznanie

Podczas inauguracji Sunil Sudhakar, Chief Operations Officer z Maple Bear Global Schools, wręczył certyfikat potwierdzający zgodność ze światowymi standardami Maple Bear. „Nasz kanadyjski program edukacyjny i strategie nauczania wykraczają poza uczenie uczniów, co mają myśleć – uczymy ich, jak myśleć kreatywnie” – podkreślił Sudhakar w swoim przemówieniu.

Certyfikat Maple Bear jest gwarancją, że placówka spełnia najwyższe standardy edukacyjne, zapewniając jednocześnie bezpieczne i stymulujące środowisko, w którym dzieci mogą rozwijać swoje talenty i umiejętności. Dzięki międzynarodowej kadrze nauczycielskiej, która jest regularnie szkolona przez specjalistów z Kanady, przedszkole zapewnia swoim uczniom edukację na najwyższym poziomie, dostosowaną do potrzeb nowoczesnego świata.

Kanadyjski model edukacji jako wzór nowoczesności

Maple Bear jest produktem kanadyjskiej edukacji, która od lat cieszy się uznaniem na całym świecie. Kanada regularnie zajmuje czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach edukacyjnych, takich jak PISA. Kanadyjski model edukacji przynosi znakomite efekty, ponieważ skutecznie rozwija kompetencje przyszłości, które będą kluczowe w następnych latach i dekadach, przede wszystkim umiejętności adaptacyjne, gotowość do nauki nowych rzeczy, a także zdolności przewidywania i planowania w obliczu niepewności" – podkreśla Grzegorz Esz, Prezes Maple Bear Schools Polska i dodaje: „Nasza międzynarodowa kadra pedagogiczna jest szkolona przez trenerów z Kanady, którzy przekazują tajniki kanadyjskiej metodyki i pokazują, jak w praktyce tworzyć szkołę, której cała aktywność jest skoncentrowana na dziecku”.

Maple Bear Kraków – przedszkole dla przyszłych pokoleń globalnych obywateli

Maple Bear Kraków rozpoczyna działalność jako przedszkole i zerówka, z planami rozszerzenia oferty o pełnowymiarową szkołę podstawową. Dzieci mają dostęp do bogatej oferty zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, które rozwijają ich zainteresowania i talenty. Placówka stawia na aktywne uczestnictwo uczniów w procesie edukacyjnym, zachęcając ich do zadawania pytań, eksperymentowania i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. „Nauka w Maple Bear opiera się na odkrywaniu, eksperymentowaniu i rozwiązywaniu problemów” – podkreśla Marta Pszczoła. „Chcemy, aby nasi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale przede wszystkim uczyli się, jak ją skutecznie wykorzystywać w życiu codziennym.”

Otwarcie przedszkola Maple Bear Kraków to ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności i ważny krok w podnoszeniu poziomu edukacji młodych obywateli. Dzięki zaangażowaniu międzynarodowej kadry, inwestorów i wsparciu lokalnych władz, placówka ma szansę stać się wzorem nowoczesnej edukacji, która łączy tradycję z innowacją, lokalne wartości z globalnym spojrzeniem. Przedszkole Maple Bear Kraków to miejsce, gdzie dzieci uczą się i bawią w atmosferze otwartości, wzajemnego szacunku i zrozumienia, przygotowując się do wyzwań przyszłości w dynamicznie zmieniającym się świecie.