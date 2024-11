MAPLE BEAR KATOWICE ZAPRASZA NA UROCZYSTY KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

Koncert dla rodzin Maple Bear Katowice i mieszkańców miasta odbędzie się w dniu 14 listopada 2024 r. w Miejskim Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach przy ulicy ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice. Koncert ma charakter otwarty. Wejściówki można odebrać przed koncertem w szkole przy ulicy Stawowej 6 oraz w Domu Kultury w dniach 13 i 14 listopada. Ilość miejsc ograniczona.

W pierwszej części koncertu wystąpią muzycy o międzynarodowej renomie, skrzypaczka Magdalena Filipczak i pianista Łukasz Filipczak. W programie znajdą się utwory polskich kompozytorów, między innymi Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i Henryka Wieniawskiego. Koncert w Katowicach jest częścią ich międzynarodowej trasy koncertowej, podczas której prezentują ten program również w Londynie, Manchesterze i w wybranych miastach Polski. W drugiej części wieczoru uczniowie Maple Bear Katowice zaproszą wszystkich gości i rodziców do wspólnego śpiewania polskich pieśni patriotycznych.

SOLIŚCI KONCERTU MAPLE BEAR KATOWICE

MAGDALENA FILIPCZAK

Urodzona w Łodzi polska skrzypaczka Magdalena Filipczak została okrzyknięta przez The Arts Desk „muzycznym kameleonem”. Jej niedawny debiut w Carnegie Hall w Nowym Jorku uznano przez New York Concert Review „koncertem, którego nie można zapomnieć...wehikuł magii skrzypcowej.”

Wystąpiła na prestiżowych scenach różnych krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Kanady, takich jak Wigmore Hall, Concertgebouw w Amsterdamie, czy Filharmonia w Kurytybie. Wśród jej wielu nagród znajdują się m.in. Pierwsza Nagroda Konkursu Skrzypcowego im. Heino Ellera w Estonii czy też Złota Nagroda Manhattan International Music Competition.

Za osiągnięcia i zasługi dla kultury otrzymała Stypendium Młodej Polski Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej debiutancka płyta, Essence of Violin, została doceniona przez The Strad jako „urzekająca” i „zniewalająca,” a nadchodzące płyty z Peterem Franklem oraz bratem, Łukaszem, zapowiadają się jako znaczące pozycje w jej dyskografii. Magdalenę można usłyszeć także w programie BBC TV i Radia Thief at The British Museum, płytach Gruppo Montebello, albumach Tima Garlanda, czy też Petera Gregsona dla Deutsche Grammophon.

Jest absolwentką Guildhall School of Music and Drama w klasie wybitnego polskiego skrzypka Krzysztofa Śmietany oraz The Perlman Music Program słynnego skrzypka Itzhaka Perlmana. W Polsce kształciła się w szkołach muzycznych w Malborku i Gdańsku. Obecnie jest stypendystką doktoranckich studiów CUNY Graduate Center w Nowym Jorku z wykonawstwa muzyki. Magdalena dodatkowo studiowała śpiew klasyczny i jazzowy. Jako pedagog wykładała na uczelniach w Londynie i Nowym Jorku. Dzięki wsparciu Beare’s International Violin Society, Magdalena ma możliwość gry na najwyższej klasy instrumentach, m.in. skrzypcach Stradivariusa i Amatiego.

ŁUKASZ FILIPCZAK

Łukasz Filipczak jako pianista solowy i kameralny, koncertował między innymi w Anglii, Francji, Belgii, Niemczech, na Ukrainie i innych krajach, występując w prestiżowych salach, takich jak Berliner Philharmonie, Royal Festival Hall, Teatro Real w Madrycie, Studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie czy Filharmonii Narodowej. Koncertował między innymi z I’Culture Orchestra pod dyrekcją Sir Neville’a Marrinera, jednego z najbardziej cenionych dyrygentów.

Edukację muzyczną rozpoczął w Polsce w szkołach muzycznych w Malborku i Gdańsku. Później jako stypendysta kontynuował naukę w Guildhall School of Music and Drama w Londynie, zdobywając Guildhall Artist Master’s Diploma i tytuł magistra muzyki w klasie fortepianu solowego a także kameralistyki. Laureat licznych konkursów, m.in. Julian Cochran International Piano Competition (2017), Ivan Sutton Chamber Music Award (2009) i International Marlow Music Festival Concerto Competition (2008).

Obecnie przygotowuje się do nagrania pierwszego albumu solowego z muzyką F. Chopina. Wieloletnia współpraca w duecie z siostrą, skrzypaczką Magdaleną Filipczak, zaowocowała albumem z muzyką polskich kompozytorów, który wkrótce zostanie wydany.

Łukasz Filipczak dołączył do kadry nauczycielskiej Maple Bear Katowice latem tego roku. Prowadzi zajęcia muzyczne, podczas których dzieci odkrywają piękno muzyki, a pomaga im w tym wysokiej klasy fortepian, zakupiony przez szkołę w lipcu 2024 r.

Dzięki uprzejmości firmy „Pianoforte Concert Management” Łukasz Filipczak zagra na koncertowym fortepianie marki Steinway.

Nagranie z koncertu Magdaleny Filipczak i Łukasza Filipczaka

https://www.youtube.com/watch?v=OQ2YGuYpOXQ

O MAPLE BEAR KATOWICE

Niepubliczna szkoła podstawowa i przedszkole Maple Bear Katowice zostały otwarte we wrześniu 2023 jako pierwsza polska placówka działająca w ramach globalnej sieci edukacyjnej, w której skład wchodzi niemal 600 placówek w 39 krajach. Szkoła oferuje programy edukacyjne oparte na dwujęzyczności, które integrują elementy polskiego i kanadyjskiego programu nauczania. We wrześniu 2024 r. rozpoczęły działalność 2 kolejne placówki Maple Bear w Polsce: w Krakowie i Wrocławiu, kolejne powstają już w Warszawie w 2025 r.

Kanadyjski model edukacji, na którym opiera się program Maple Bear, jest od lat uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Kanada regularnie zajmuje czołowe miejsca w międzynarodowych rankingach edukacyjnych, takich jak PISA, co potwierdza skuteczność tamtejszych metod nauczania. W Maple Bear dzieci uczą się poprzez odkrywanie, eksperymentowanie i rozwiązywanie problemów, co rozwija ich zdolności do myślenia poza schematami i podejmowania samodzielnych decyzji.

Kampus Maple Bear Katowice znajduje się w sercu Katowic w całkowicie zrewitalizowanym historycznym budynku szkolnym przy ulicy Stawowej 6. Uczniowie mają też do dyspozycji bezpieczny plac zabaw oraz 2 sale gimnastyczne.