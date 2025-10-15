TERRY FOX SCHOOL RUN PO RAZ PIERWSZY W KRAKOWIE

18 października 2025 roku społeczność szkoły Maple Bear Kraków po raz pierwszy weźmie udział w Terry Fox School Run – wyjątkowym wydarzeniu charytatywnym, które łączy społeczność szkół Maple Bear, rodziny i przyjaciół na całym świecie, jednocząc wszystkich wokół wspólnego celu.

BIEG TERRY FOX SCHOOL RUN

Terry Fox School Run to nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim hołd dla odwagi i determinacji Terry'ego Foxa – którego historia jest prosta, ale potężna. Terry Fox stracił nogę z powodu mięsaka kościopochodnego w wieku 18 lat, przeszedł 16 miesięcy leczenia i nie mógł zignorować cierpienia, którego był świadkiem na oddziałach onkologicznych. Terry postanowił przebiec przez Kanadę, aby zebrać pieniądze na badania nad rakiem w Maratonie Nadziei. 1 września, po 143 dniach i 5373 kilometrach, Terry został zmuszony do przerwania biegu: rak pojawił się w jego płucach. Jego niezłomny duch i zaangażowanie nadal inspirują miliony ludzi na całym świecie i stanowią wspaniały przykład dla dzieci.

Maple Bear Global Schools współpracuje z Fundacją Terry'ego Foxa i rodziną Foxów, organizując wydarzenia i kampanie fundraisingowe na rzecz badań nad rakiem, zachęcając uczniów i ich rodziny do aktywnego udziału w inicjatywach charytatywnych. Polskie szkoły Maple Bear w Krakowie i Katowicach po raz pierwszy w tym roku dołączają do tej wspaniałej inicjatywy. Będą biegać w tym samym terminie razem ze swoimi rówieśnikami w Sofii i Płowdiwie w Bułgarii, gdzie oczekuje się ponad 500 uczestników. Szkoły Maple Bear w Brnie w Czechach i Kijowie na Ukrainie również uczestniczą w tym wydarzeniu każdego roku.

Bieg Terry Fox Run, organizowany przez Maple Bear Kraków po raz pierwszy, to wyjątkowa inicjatywa łącząca edukację, sport i charytatywność. To wydarzenie uosabia podstawowe kanadyjskie wartości wytrwałości i odpowiedzialności społecznej, jednocześnie ucząc uczniów, jak ważne jest oddawanie społeczności i pokazując, że jedna osoba naprawdę może zmienić świat.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ I WESPRZEĆ WALKĘ Z RAKIEM

Maple Bear Kraków zaprasza wszystkich uczniów, rodziców i przyjaciół do udziału w biegu. Partnerem biegu będzie Klub Sportowy Płaszowianka, który udostępnia swoją infrastrukturę, a także Dzielnica XIII Podgórze, Lexus Zakopianka Kraków oraz Gotowalnia Catering, która przygotuje dla uczestników ciepłe napoje.

Terry Fox School Run, organizowany przez Maple Bear, to wyjątkowa inicjatywa łącząca edukację, sport i charytatywność. To wydarzenie uosabia podstawowe kanadyjskie wartości wytrwałości i odpowiedzialności społecznej, jednocześnie ucząc uczniów, jak ważne jest oddawanie społeczności i pokazując, że jedna osoba naprawdę może zmienić świat. Razem możemy wesprzeć badania nad rakiem i zainspirować przyszłość, w której nikt nie będzie musiał zmierzyć się z chorobą w samotności.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i przyjaciele Maple Bear Kraków będą tego dnia biegać, aby wesprzeć działającą w Krakowie Fundację Unicorn, która wspiera onkologię. Darowizny można wpłacać bezpośrednio na konto fundacji pod adresem: https://unicorn.org.pl/chce-pomoc/.

Harmonogram wydarzenia: Bieg odbędzie się w sobotę, 18 października 2025 roku, w Klubie Sportowym Płaszowianka przy ul. Stróża Rybna 19 w Krakowie.

9:30–10:00 – Rejestracja uczestników

10:00–10:15 – Przygotowanie i rozgrzewka

10:20–11:00 – Bieg

11:00–11:30 – Podziękowania i wręczenie nagród

11:30–13:00 – Regeneracja i rozrywka dla dzieci

Maple Bear Kraków serdecznie dziękuje za pomoc, życzliwość i realne wsparcie w organizacji imprezy: Pani Annie Capucie, członkini Komisji Edukacji Dzielnicy XIII Kraków Podgórze, Panu Gawłowi Doniec - Prezesowi Klubu Sportowego Płaszowianka, Pani Marii Wojciechowskiej, menedżer działu sprzedaży Lexus Zakopianka Kraków oraz właścicielom firmy Gotowalnia Catering.

O MAPLE BEAR KRAKÓW

Maple Bear Kraków, kanadyjska szkoła podstawowa i przedszkole, należą do globalnej sieci edukacyjnej, która powstała w Kanadzie ponad 20 lat temu. Maple Bear działa już w 39 krajach i kształci ponad 68 tysięcy dzieci i młodzieży od przedszkola aż po liceum. W Polsce Maple Bear jest obecny na rynku edukacyjnym już od kilku lat: po szkołach we Katowicach i Wrocławiu, 31 sierpnia 2025 r. została otwarta kolejna szkoła podstawowa, Maple Bear Kraków. Dokładnie rok wcześniej w tej samej lokalizacji rozpoczęło działalność kanadyjskie przedszkole.

Nowa szkoła działa w kompleksie biurowym The Park przy ulicy Saskiej w Krakowie. Równolegle rozpoczyna się budowa obiektu dla drugiej lokalizacji Maple Bear w tym mieście. Będzie to bardzo nowoczesny i przyjazny kampus w krakowskiej dzielnicy Zakrzówek. Zakończenie budowy jest przewidziane na lato 2027 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O TERRY FOX SCHOOL RUN I KONTAKT Z ORGANIZATORAMI NA MIEJSCU:

https://maplebear.pl/terry-fox/