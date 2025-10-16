MAPLE BEAR KATOWICE POBIEGNIE DLA NADZIEI

Już 18 października 2025 roku społeczność Maple Bear Katowice – Niepublicznej Szkoły podstawowej i Przedszkola – po raz pierwszy dołączy do Terry Fox School Run, globalnej akcji charytatywnej na rzecz walki z rakiem. Tegoroczny bieg w Katowicach wspiera Fundację ISKIERKA, która od lat pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi i ich rodzinom. Fundacja uruchomiła specjalną zbiórkę elektroniczną, do której można dołączyć już teraz – a podczas wydarzenia będzie również możliwość wsparcia akcji na miejscu.

Plan wydarzenia – Park Kościuszki, Katowice

Miejsce zbiórki: przy Pomniku Tadeusza Kościuszki

Parking: najlepiej zaparkować przy kościele przy ul. Pięknej, następnie przejść pod pomnik Kościuszki

Program dnia:

10:30–11:00 – rejestracja uczestników

11:00–11:15 – rozgrzewka

11:15–12:15 – bieg Terry Fox Run

12:15–12:30 – zakończenie, przemówienia i podsumowanie

12:30–13:30 – regeneracja, odpoczynek i animacje dla dzieci

Terry Fox School Run to nie tylko wydarzenie sportowe, ale przede wszystkim hołd dla odwagi i determinacji Terry'ego Foxa – którego historia jest prosta, ale potężna. Terry Fox stracił nogę z powodu mięsaka kościopochodnego w wieku 18 lat, przeszedł 16 miesięcy leczenia i nie mógł zignorować cierpienia, którego był świadkiem na oddziałach onkologicznych. Terry postanowił przebiec przez Kanadę, aby zebrać pieniądze na badania nad rakiem w Maratonie Nadziei. 1 września, po 143 dniach i 5373 kilometrach, Terry został zmuszony do przerwania biegu: rak pojawił się w jego płucach. Jego niezłomny duch i zaangażowanie nadal inspirują miliony ludzi na całym świecie i stanowią wspaniały przykład dla dzieci.

Maple Bear Global Schools współpracuje z Fundacją Terry'ego Foxa i rodziną Foxów, organizując wydarzenia i kampanie fundraisingowe na rzecz badań nad rakiem, zachęcając uczniów i ich rodziny do aktywnego udziału w inicjatywach charytatywnych. Polskie szkoły Maple Bear w Krakowie i Katowicach po raz pierwszy w tym roku dołączają do tej wspaniałej inicjatywy. Będą biegać w tym samym terminie razem ze swoimi rówieśnikami w Sofii i Płowdiwie w Bułgarii, gdzie oczekuje się ponad 500 uczestników. Szkoły Maple Bear w Brnie w Czechach i Kijowie na Ukrainie również uczestniczą w tym wydarzeniu każdego roku.

W Katowicach biegniemy nie tylko symbolicznie, dając swój wysiłek, ale także realnie wspieramy dzieci chore onkologicznie.

Partnerzy i patronat honorowy

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice, Marcin Krupa.

Partnerami wydarzenia są:

Fundacja ISKIERKA

VOXEL – firma diagnostyki obrazowej

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach

Kofeina Bistro





Trasa biegu – „ParkRun” w Parku Kościuszki

Biegniemy trasą „ParkRun” o długości 2,5 km – idealną zarówno dla biegaczy, jak i dla osób, które wolą spacer. Nie liczy się czas ani tempo – liczy się udział i wspólne działanie.Dla najmłodszych przygotowaliśmy krótszą trasę wokół pomnika Kościuszki, aby każde

W tym dniu przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji: animacje i gry dla dzieci, warsztaty plastyczne, punkt profilaktyki medycznej, strefę regeneracji oraz niespodzianki dla uczestników. dziecko mogło dołączyć i cieszyć się atmosferą biegu.

Tydzień z Terry Foxem w Maple Bear Katowice

W tygodniu poprzedzającym bieg w klasach Maple Bear Katowice odbywają się zajęcia tematyczne o Terry’m Foxie – o jego sile, wytrwałości i niezwykłej misji. Uczniowie poznają historię, która inspiruje do działania i pokazuje, że nawet jedna osoba może zmienić świat.

Zarejestruj się, wpłać dowolną kwotę i pobiegnij „bez względu na wszystko” – bo każdy krok ma znaczenie.

Szczegółowy program biegu oraz formularz zapisu: https://maplebear.pl/terry-fox-katowice/

Zbiórka dla podopiecznych fundacji Iskierka: https://fundacjaiskierka.pl/jak-pomoc/skarbonki/bieg-nadziei-na-rzecz-podopiecznych-fundacji-iskierka/