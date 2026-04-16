Pozytywna dyscyplina - warsztat dla rodziców i nauczycieli w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie

Monika Sobkowiak — znana jako Pani Monia — nauczycielka dyplomowana, neurologopeda i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich autorek treści o wychowaniu — poprowadzi bezpłatne warsztaty dla rodziców w trzech polskich miastach. Temat: jak rozumieć dziecięcy bunt i zamieniać go we współpracę. Warsztaty są bezpłatne, a dzieci mile widziane — opiekę podczas spotkań zapewnia Maple Bear Schools Polska i nauczycielki trzech działających w Polsce placówek kanadyjskiej sieci edukacyjnej.

„Nie!", „Nie będę!", „Nie chcę!" — co tak naprawdę mówi dziecko?

Dziecięcy bunt to codzienność, która potrafi zmęczyć nawet najbardziej cierpliwego dorosłego. Krzyk, odmowa, płacz — i rodzicielska bezradność: jak reagować, żeby nie pogłębiać konfliktu i nie niszczyć relacji?

Psychologia i neurodydaktyka są zgodne: zachowanie dziecka to komunikat. Za „nie" kryje się najczęściej potrzeba autonomii, strach, zmęczenie albo naturalny etap rozwoju. Dziecko, które robi problem — ma problem. Rozumienie tego rozróżnienia zmienia wszystko. Właśnie o tym będą warsztaty „Jak zamienić bunt we współpracę?".

Czego dowiedzą się uczestnicy

Monika Sobkowiak pokaże, jak rozumieć trudne zachowania dzieci — i jak reagować skutecznie. Bez eskalacji, bez osłabiania relacji, bez rezygnowania z granic.

Uczestnicy poznają konkretne narzędzia:

Zasadę „najpierw relacja, potem reakcja" — dlaczego krzyk i nakazy nie działają na dziecko w silnych emocjach i co robić zamiast tego

— dlaczego krzyk i nakazy nie działają na dziecko w silnych emocjach i co robić zamiast tego Nazywanie emocji (NVC) — proste komunikaty, które obniżają napięcie szybciej niż polecenie

— proste komunikaty, które obniżają napięcie szybciej niż polecenie Wybór w granicach — jak dawać dziecku poczucie sprawczości bez rezygnowania z zasad

— jak dawać dziecku poczucie sprawczości bez rezygnowania z zasad Zabawę, żart i rytuał jako skuteczne narzędzia budowania współpracy

jako skuteczne narzędzia budowania współpracy Budowanie śladów — jak wzmacniać dobre zachowania przez codzienne rozmowy przed i po trudnych momentach

Terminy i miejsca

KATOWICE — 18 kwietnia 2026 Szkoła i Przedszkole Maple Bear, ul. Stawowa 6

Spotkania odbywają się o 10:00, 13:30 i 15:30.

Na godzinę 10:00 nie ma już wolnych miejsc. Zostało dosłownie kilka ostatnich na 13:30. Uruchamiamy też dodatkowe, specjalne spotkanie o 15:30 — dedykowane wyłącznie nauczycielom i profesjonalistom pracującym z dziećmi.

WROCŁAW — 25 kwietnia 2026 DoubleTree by Hilton Wrocław, ul. Podwale 84

Ze względu na ogromne zainteresowanie organizowane są dwa spotkania: o 10:00 i 13:00. Oba odbędą się w hotelu DoubleTree by Hilton — szkoła Maple Bear nie pomieściłaby wszystkich chętnych.

Maple Bear zaprasza z dziećmi — opiekę podczas warsztatów zapewniają nauczycielki Maple Bear.

KRAKÓW — 16 maja 2026 Szkoła i Przedszkole Maple Bear, ul. Saska 25D

Ze względu na ogromne zainteresowanie organizowane są trzy spotkania: o 9:30, 11:30 i 14:00.

Maple Bear zaprasza z dziećmi — opiekę podczas warsztatów zapewniają nauczycielki Maple Bear.

Dlaczego Maple Bear organizuje takie warsztaty

Maple Bear to międzynarodowa sieć szkół działająca w oparciu o kanadyjską metodykę nauczania — jedną z najwyżej ocenianych na świecie. Kanadyjski system edukacji wyróżnia się połączeniem wysokich wyników z dobrostanem ucznia. Nie presją i rywalizacją, lecz indywidualnym podejściem, bezpieczeństwem emocjonalnym i rozwojem kompetencji społecznych.

Jednym z filarów tej metodyki jest pozytywna dyscyplina — podejście, które stawia na budowanie relacji zamiast systemu kar i nagród. Stanowcze, ale oparte na szacunku. Skupione na tym, żeby dziecko rozumiało konsekwencje swoich wyborów — nie bało się ich.

Maple Bear traktuje rodziców jako pierwszych i najważniejszych nauczycieli dziecka. Szkoła i dom nie działają obok siebie — działają razem. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli są wyrazem tej filozofii. Zaproszenie Pani Moni — ekspertki, która od lat buduje mosty między światem rodziców a światem nauczycieli — jest jej naturalną konsekwencją.

O prowadzącej

Monika Sobkowiak — Pani Monia to nauczycielka dyplomowana i neurologopeda z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Autorka gier, kursów, przewodników metodycznych, poradników i programów edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Twórczyni platformy panimonia.pl. Jej treści docierają do setek tysięcy rodziców i nauczycieli w Polsce.

O Maple Bear

Maple Bear to największa prywatna sieć edukacyjna na świecie — już ponad 500 szkół w 39 krajach na 5 kontynentach, łącznie ponad 70 000 uczniów. W Polsce szkoły podstawowe i przedszkola Maple Bear działają w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Program łączy kanadyjską podstawę programową z polską — uczniowie kończą szkołę z dwoma świadectwami.

Więcej informacji i możliwość rejestracji na spotkania: maplebear.pl