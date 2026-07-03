LETNIE PÓŁKOLONIE W KANADYJSKICH SZKOŁACH MAPLE BEAR OTWARTE DLA WSZYSTKICH DZIECI
Jak wygląda dwujęzyczna edukacja w praktyce? Latem wystarczy jeden tydzień, żeby to sprawdzić!
2026-07-03, 12:12

W Katowicach trwa już Summer Camp Maple Bear, a w poniedziałek 6 lipca letnie półkolonie ruszają także w Krakowie i we Wrocławiu. Zajęcia działają w systemie tygodniowym, dlatego dziecko wciąż można zapisać na dowolny z nadchodzących turnusów. Dla rodziców to coś więcej niż wakacyjna opieka. To okazja, by zobaczyć, jak kanadyjska dwujęzyczna edukacja działa w praktyce.

Najważniejsze informacje:

  • Letnie półkolonie Maple Bear trwają w trzech miastach: w Katowicach (do 14 sierpnia), Krakowie (6-31 lipca) i Wrocławiu (6-17 lipca).
  • Obozy działają w systemie tygodniowym: dziecko można zapisać na jeden lub kilka wybranych tygodni, a zapisy na nadchodzące turnusy wciąż trwają.
  • Zajęcia prowadzi po polsku i po angielsku międzynarodowa kadra Maple Bear, według kanadyjskiej metodyki nauki przez odkrywanie i immersję językową.
  • Tydzień na półkoloniach to dla rodziców praktyczny sposób, by poznać kanadyjską edukację przed decyzją o wyborze przedszkola lub szkoły.

Tydzień, który pokazuje więcej niż dzień otwarty

Rodzice, którzy rozważają dwujęzyczną edukację, zwykle poznają szkołę podczas spotkań informacyjnych i dni otwartych. Letnie półkolonie Maple Bear dają im coś rzadszego: możliwość sprawdzenia metodyki w działaniu. Przez cały tydzień dziecko uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez międzynarodową kadrę Maple Bear, według tej samej kanadyjskiej metodyki, która obowiązuje w placówkach przez cały rok. Uczy się przez odkrywanie i zabawę, pracuje w zespole i używa angielskiego w naturalnych sytuacjach: podczas gry, wycieczki czy wspólnego gotowania. Po takim tygodniu rodzic nie musi sobie wyobrażać, jak dziecko odnajdzie się w dwujęzycznym środowisku. Po prostu to widzi.

„Latem wychodzimy z kanadyjską metodyką poza mury szkoły. Każdy tydzień budujemy wokół jednego pytania: jak coś działa od środka? Dzieci nie oglądają świata z ławki, tylko go badają. A ponieważ towarzyszy im międzynarodowa kadra Maple Bear, angielski pojawia się naturalnie, przy okazji wspólnej przygody.” - Patryk Kundera, wicedyrektor Maple Bear Katowice

Katowice: siedem tygodni odkrywania miasta od środka

Summer Camp w Maple Bear Katowice trwa od 29 czerwca do 14 sierpnia. Siedem tematycznych tygodni prowadzi dzieci od sztuki i teatru, przez media, programowanie i wielkie maszyny, po sport i architekturę. Zamiast zwiedzać, uczestnicy sprawdzają, jak miasto działa od środka: wchodzą za kulisy Teatru Śląskiego, do studia nagrań, zajezdni Tramwajów Śląskich czy pracowni architektonicznej. Koszt tygodnia to 1090 zł i obejmuje bilety wstępu, transport, ubezpieczenie NNW, pełne wyżywienie oraz materiały do zajęć. Szczegóły i zapisy: https://maplebear.pl/summer-camp-2026/

Kraków: cztery tygodnie, cztery różne światy

Maple Bear Kraków zaprasza od 6 do 31 lipca. Cztery tematyczne tygodnie to kolejno: „Kraków w Pięciu Odsłonach” (legendy, tradycje i smaki miasta), „Tydzień Emocji Sportowych”, „Odkrywcy Parków” oraz „Tydzień Odkrywców i Twórców”. Dzieci pieką krakowskie obwarzanki, rywalizują w drużynowych turniejach, obserwują przyrodę nad Bagrami i prowadzą własne eksperymenty. Opieka trwa od 8:00 do 16:00 i obejmuje pełne wyżywienie. Koszt tygodnia to 900 zł. Szczegóły i zapisy: https://maplebear.pl/krakow-summer-camp-2026/

Wrocław: dwa tygodnie dla odkrywców i twórców

Maple Bear Wrocław prowadzi półkolonie od 6 do 17 lipca dla dzieci w wieku 6-10 lat. Tydzień „Discover Wrocław” zabiera uczestników w podróż po mieście i jego historii, a „Creative Makers” stawia na kreatywne projekty, konstruowanie i pracę zespołową. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły przy ul. Kościuszki 84, a koszt tygodnia to 850 zł. Szczegóły i zapisy: https://maplebear.pl/wroclaw-summer-camp-2026/

Zapisy w systemie tygodniowym

Wszystkie trzy obozy działają w systemie tygodniowym. Rodzice mogą zapisać dziecko na jeden lub kilka wybranych tygodni i dopasować program do zainteresowań dziecka oraz własnego planu wakacji. Półkolonie są otwarte dla wszystkich chętnych dzieci, także spoza placówek Maple Bear. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, ale zapisy na nadchodzące turnusy wciąż trwają. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem +48 22 216 02 16.

Wakacyjny wstęp do kanadyjskiej edukacji

Letnie półkolonie w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu pokazują w praktyce to, co definiuje Maple Bear przez cały rok: naukę przez odkrywanie, małe grupy i pełną immersję językową. Nie uczymy angielskiego. Uczymy po angielsku. Polskie placówki należą do największej na świecie prywatnej sieci kanadyjskich przedszkoli i szkół, którą tworzy ponad 500 placówek w 39 krajach, kształcących łącznie 72 000 uczniów.

Rodzice, którzy latem zobaczą, jak ich dziecko odnajduje się w dwujęzycznym środowisku, mogą kontynuować tę drogę od września. Rekrutacja do przedszkoli i szkół Maple Bear na rok szkolny 2026/2027 wciąż trwa. Szczegóły oferty można poznać podczas indywidualnego spotkania z dyrekcją lub dni otwartych: https://maplebear.pl/dniotwarte/

O Maple Bear Schools Polska

Maple Bear Schools Polska prowadzi dwujęzyczne przedszkola i szkoły podstawowe w Katowicach (od 2023 r.), Wrocławiu i Krakowie (od 2024 r.). Placówki realizują autorskie program, który łączy kanadyjskie curriculum z polską podstawą programową, a dzieci uczą się metodą pełnej immersji językowej. Polskie szkoły i przedszkola należą do największej na świecie prywatnej sieci kanadyjskiej sieci edukacyjnej, którą tworzy ponad 500 placówek w 39 krajach, kształcących łącznie 72 000 uczniów. Nad jakością nauczania czuwają coroczne audyty Maple Bear Quality Assurance, prowadzone przez kanadyjskich ekspertów. Więcej informacji: maplebear.pl

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